Онлайн казино Pin Up
Pin Up – онлайн казано з відеослотами, рулетками, live-дилерами, а також настільними та картковими іграми. Pin Up Casino працює на підставі ліцензії КРАІЛ №147 від 09.04.2021. Ліцензія видана для ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖИ».
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Pin Up – онлайн казано з відеослотами, рулетками, live-дилерами, а також настільними та картковими іграми. Pin Up Casino працює на підставі ліцензії КРАІЛ №147 від 09.04.2021. Ліцензія видана для ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖИ».
Офіційний сайт Pin-Up Casino виконано у світлих тонах. Прямо по середині розташовані яскраві банери з вигідними акціями. Зліва внизу розташована кнопка вибору мовної версії. Офіційний сайт Pin Up представлений українською та російською мовами. В тій же частині екрану закріплено іконку для швидкого зв’язку з представниками служби підтримки Pin up казино.Офіційний сайт Pin Up представлений українською та російською мовами.
Основне меню ігрового майданчика складається з таких розділів:
Основну частину сайту Пін Ап займають відеослоти. Для зручності користувачів вони поділені за жанрами. Наприклад, фентезі, краш-ігри, фрукти, міфологія та інші.
Онлайн казино Pin-Up доступне в таких версіях – десктопній та мобільній. Версія для смартфонів та планшетів нічим не відрізняється від офіційної сторінки для ПК, також доступний мобільний додаток казино.
Щоб перейти до сайту Pin Up, необхідно вказати його адресу у браузері на ПК або мобільному пристрої. Сайт цього казино можна знайти через пошукові системи. Для цього достатньо ввести пошуковий запит: Pin Up Casino Україна.
Для авторизації на сайті цього онлайн казино на смартфоні або планшеті необхідно натиснути на білу кнопку «Вхід». Далі гравцеві потрібно ввести номер телефону або емейл. Щоб виконати вхід до Пін Ап, також потрібно вказати пароль та натиснути кнопку «Увійти».
Щоб авторизуватися в десктопній версії сайту, необхідно також натиснути кнопку «Вхід». Далі гравець повинен ввести номер телефону/емейл та пароль. Для підтвердження входу до Pin-Up Casino потрібно натиснути кнопку «Увійти».
Якщо гравець не пам’ятає свої облікові дані, він може відновити доступ до особистого кабінету Пін Ап шляхом натискання на кнопку «Забули пароль». Далі для відновлення доступу потрібно вказати свій номер телефону та адресу електронної пошти. Після цього слід натиснути на кнопку «Надіслати» та діяти відповідно до інструкцій, отриманих у листі на електронну пошту.
Щоб отримати доступ до гри в ігрові автомати на гривні, знадобиться реєстрація в Pin Up. Новий обліковий запис можна створити в десктопній або мобільній версії.
Для створення облікового запису в мобільній версії на телефоні або планшеті потрібно натиснути на червону кнопку «Реєстрація». Далі гравець обирає зручний спосіб реєстрації в Pin Up Casino – за телефоном або електронною поштою. Залежно від вибору необхідно вказати контактні дані. Також слід ввести пароль та погодитися з правилами цього грального онлайн закладу.
Реєстрація в Пін Ап Казино здійснюється аналогічним чином. Гравець повинен натиснути на кнопку «Реєстрація» та вибрати зручний спосіб створення облікового запису (за допомогою телефону або емейлу). Далі новий користувач вводить контактні дані та пароль. Для завершення потрібно погодитись з умовами ігрового майданчика та натиснути на кнопку «Зареєструватися».
В онлайн казино Pin-Up процедура верифікації є обов’язковою. Тільки після верифікації можна грати на реальні гроші та виводити виграші. Для верифікації потрібно авторизуватись на сайті казино та перейти в особистий профіль. Далі потрібно заповнити всі контактні та особисті дані. Після цього верифікацію можна пройти одним з трьох варіантів:
Для верифікації потрібно авторизуватись на сайті казино та перейти в особистий профіль. Далі потрібно заповнити всі контактні та особисті дані. Після цього потрібно завантажити:
Для поповнення рахунку в онлайн casino Pin-Up можна використовувати банківські картки Visa/MasterCard, GPay, Apple Pay, EasyPay, IBOX, Sistema, 2Сlick, Сity24. Для виведення виграшів українські гравці можуть скористатися картами Visa/MasterCard.
Для внесення коштів на рахунок у Pin-Up необхідно виконати такі дії:
Для виведення виграшу з онлайн казино Pin Up необхідно:
Щоб грати в онлайн казино Pin-Up на гроші, необхідно зареєструватися і авторизуватися на сайті ігрового майданчика. Також потрібно поповнити рахунок будь-яким зручним способом.
Мінімальний депозит у казино Pin Up дорівнює 50 гривням.
Гра на гроші в Pin-Up Казино дозволяє скористатися такими перевагами:
Мінусом гри на гроші у Пін-Ап є ризик втратити депозит.
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У Пін Ап також є безкоштовна гра. Її можна запустити навіть без реєстрації на сайті цього інтернет казино.
Для запуску безкоштовної гри в Пін Ап казино необхідно перейти в розділ з відеослотами та навести курсор на один із представлених ігрових автоматів. Далі потрібно натиснути кнопку «Демо» і дочекатися завантаження безкоштовної версії слота. Ще одним варіантом безкоштовної гри в слоти являються промокоди в казино, одноразові та багаторазові.
Безкоштовна гра в казино Пін Ап гарантує:
Мінус демо-версії слотів на Пін-Ап полягає у відсутності можливості виграти реальні гроші.
На сайті Pin Up гравцям доступні відеослоти від всіх провідних розробників софту для казино: Amatic, Mascot, Quickspin, Pragmatic Play, BetSoft, Endorphina тощо. Користувачі можуть запускати як популярні, так і нові ігрові автомати:
|Провайдери
|Ігрові автомати
|Booming Games
|Wild Diamond 7x, Sticky Bombs, Kim’s Wild Journey, Khan`s Wild Quest, Sticky Bombs, Book Of Poseidon.
|Spinomenal
|4 Horsemen, European Roulette VIP, Parrots Rock, Cupids’ Strike.
|Platipus Gaming
|Jade Valley, Neon Classic.
|Relax Gaming
|Let’s Get Ready to Rumble, TNT Tumble, Tower Tumble, Hellcatraz, Snake Arena.
|Wazdan
|Midnight in Tokyo: Hold the Jackpot, Fortune Reels, Unicorn Reels, Magic Stars 6, Larry the Leprechaun.
На Pin Up UA доступні такі бонуси казино:
Для отримання вітального бонусу від Pin-Up Casino необхідно зробити перший депозит на будь-яку суму. Якщо гравець поповнить рахунок через годину після реєстрації, бонус дорівнюватиме 120%. Якщо гравець внесе депозит пізніше, бонус дорівнюватиме 120%, якщо після — 100%. Максимальний бонус — 10 000 гривень.. За поповнення рахунку на суму від 50 гривень гемблер додатково отримає 250 фриспінів.
Клієнти Pin-Up можуть розраховувати на отримання щотижневого кешбеку у розмірі 10% від суми програних коштів за останній тиждень. Максимальний розмір такого бонусу може дорівнювати 10 000 гривень. Отримані бонусні кошти гемблер має відіграти з вейджером х3.
На офіційному сайті Pin Up доступний ще один варіант заохочення – подарунок на День Народження. На такий бонус можуть розраховувати лише верифіковані користувачі, які документально підтвердили свою особу та вік. Така пропозиція називається бездепозитний бонус за реєстрацію по номеру телефона.
Подарунок надається або в День Народження, або в один із 7 днів до або після цієї дати. Розмір бонусу дорівнює 200 гривень. Його необхідно відіграти з вейджером Х50 протягом 72 годин після отримання.
Щоб отримати заохочення на офіційному сайті Pin-Up Casino, необхідно авторизуватися на сайті та перейти в особистий профіль. Там потрібно вибрати вкладку «Бонуси». Далі слід вибрати доступні бонуси та виконати умови їх отримання.
Використання бонусів на офіційному сайті Pin Up Casino гарантує:
У десктопній версії та на mobile Pin-Up із представниками служби підтримки казино можна зв’язатися кількома способами:
Онлайн казино Пінап працює в Україні на підставі ліцензії КРАЇЛ. Казино є легальним на території України.
Відгуки про Pin Up Casino свідчать про такі переваги цього ігрового онлайн майданчика: гарантовану виплату виграшів, широкий асортимент відеослотів від провідних розробників, оперативний саппорт і безліч приємних бонусів та акцій.
Якщо ви є клієнтом цього грального онлайн закладу, обов’язково залишайте свої відгуки про Pin Up Казино. Ваші коментарі можуть допомогти іншим гравцям визначити основні переваги та недоліки цього ігрового майданчика.
|Мінімальний депозит
|50 UAH
|Мінімальна виплата
|100 UAH
|Швидкість виплати
|до 24 годин
|Валюти для гри
|UAH, USD, RUB
|Кількість слотів
|1500+
|Мобільне казино
|так
|Підтримка 24/7
|так
В онлайн-казино Pin Up гемблерам надається можливість зіграти в слоти, настільні ігри, рулетку, live-дилери, TV-ігри та багато іншого. Почніть грати зараз!
Pin Up дарує великий бонус до першого депозиту. Pin Up часто радує гравців і фріспінами, кешбеком. Дізнайтеся деталі!
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