Pin Up для смартфонів iOS та Android Онлайн казино Pin-Up доступне в таких версіях – десктопній та мобільній. Версія для смартфонів та планшетів нічим не відрізняється від офіційної сторінки для ПК, також доступний мобільний додаток казино.

Як увійти в особистий кабінет на сайті казино Пін Ап? Щоб перейти до сайту Pin Up, необхідно вказати його адресу у браузері на ПК або мобільному пристрої. Сайт цього казино можна знайти через пошукові системи. Для цього достатньо ввести пошуковий запит: Pin Up Casino Україна. Вхід до особистого кабінету через мобільну версію Для авторизації на сайті цього онлайн казино на смартфоні або планшеті необхідно натиснути на білу кнопку «Вхід». Далі гравцеві потрібно ввести номер телефону або емейл. Щоб виконати вхід до Пін Ап, також потрібно вказати пароль та натиснути кнопку «Увійти». Вхід до особистого кабінету через комп’ютерну версію Щоб авторизуватися в десктопній версії сайту, необхідно також натиснути кнопку «Вхід». Далі гравець повинен ввести номер телефону/емейл та пароль. Для підтвердження входу до Pin-Up Casino потрібно натиснути кнопку «Увійти».

Якщо гравець не пам’ятає свої облікові дані, він може відновити доступ до особистого кабінету Пін Ап шляхом натискання на кнопку «Забули пароль». Далі для відновлення доступу потрібно вказати свій номер телефону та адресу електронної пошти. Після цього слід натиснути на кнопку «Надіслати» та діяти відповідно до інструкцій, отриманих у листі на електронну пошту.

Реєстрація у казино Pin Up Щоб отримати доступ до гри в ігрові автомати на гривні, знадобиться реєстрація в Pin Up. Новий обліковий запис можна створити в десктопній або мобільній версії. Реєстрація через мобільну версію Для створення облікового запису в мобільній версії на телефоні або планшеті потрібно натиснути на червону кнопку «Реєстрація». Далі гравець обирає зручний спосіб реєстрації в Pin Up Casino – за телефоном або електронною поштою. Залежно від вибору необхідно вказати контактні дані. Також слід ввести пароль та погодитися з правилами цього грального онлайн закладу. Реєстрація через десктопну версію Реєстрація в Пін Ап Казино здійснюється аналогічним чином. Гравець повинен натиснути на кнопку «Реєстрація» та вибрати зручний спосіб створення облікового запису (за допомогою телефону або емейлу). Далі новий користувач вводить контактні дані та пароль. Для завершення потрібно погодитись з умовами ігрового майданчика та натиснути на кнопку «Зареєструватися».

Як активувати акаунт в казино? В онлайн казино Pin-Up процедура верифікації є обов’язковою. Тільки після верифікації можна грати на реальні гроші та виводити виграші. Для верифікації потрібно авторизуватись на сайті казино та перейти в особистий профіль. Далі потрібно заповнити всі контактні та особисті дані. Після цього верифікацію можна пройти одним з трьох варіантів: Через додаток ДІЯ;

За допомогою Bank ID;

Завантажити документи, які підтверджують особу (паспорт, id-карта). Для верифікації потрібно авторизуватись на сайті казино та перейти в особистий профіль. Далі потрібно заповнити всі контактні та особисті дані. Після цього потрібно завантажити: фотографії документа, що підтверджує особу (першого розвороту паспорта або ID-картки);

фотографії з розкритим у руках документом, що підтверджує особу.

Поповнення рахунку та виведення грошей на карту з казино Пін Ап Для поповнення рахунку в онлайн casino Pin-Up можна використовувати банківські картки Visa/MasterCard, GPay, Apple Pay, EasyPay, IBOX, Sistema, 2Сlick, Сity24. Для виведення виграшів українські гравці можуть скористатися картами Visa/MasterCard. Як поповнити рахунок у казино? Для внесення коштів на рахунок у Pin-Up необхідно виконати такі дії: авторизуватись на сайті;

перейти до розділу «Каса»;

вибрати вкладку «Депозит»;

вибрати зручну платіжну систему;

вказати суму поповнення;

вказати реквізити;

натиснути кнопку «Оплатити». Як вивести гроші? Для виведення виграшу з онлайн казино Pin Up необхідно: авторизуватись на сайті;

перейти до розділу «Каса»;

вибрати вкладку «Виведення»;

ввести реквізити рахунку у платіжній системі (номер банківської картки);

вказати суму та натиснути на кнопку «Вивести».

Гра на гроші в ігрові автомати на сайті Pin Up Casino Щоб грати в онлайн казино Pin-Up на гроші, необхідно зареєструватися і авторизуватися на сайті ігрового майданчика. Також потрібно поповнити рахунок будь-яким зручним способом. Який мінімальний депозит? Мінімальний депозит у казино Pin Up дорівнює 50 гривням. Плюси та мінуси гри на гроші Гра на гроші в Pin-Up Казино дозволяє скористатися такими перевагами: можливістю виграшу реальних грошей;

доступом до кількох варіантів бонусів;

доступом до ліцензованих відеослотів від найкращих світових вендорів. Мінусом гри на гроші у Пін-Ап є ризик втратити депозит. Вибір експертів: Vip Casino

Безкоштовна гра в слоти Пін Ап У Пін Ап також є безкоштовна гра. Її можна запустити навіть без реєстрації на сайті цього інтернет казино. Як грати безкоштовно? Для запуску безкоштовної гри в Пін Ап казино необхідно перейти в розділ з відеослотами та навести курсор на один із представлених ігрових автоматів. Далі потрібно натиснути кнопку «Демо» і дочекатися завантаження безкоштовної версії слота. Ще одним варіантом безкоштовної гри в слоти являються промокоди в казино, одноразові та багаторазові. Плюси та мінуси безкоштовної гри Безкоштовна гра в казино Пін Ап гарантує: можливість спокійно розважатись, не ризикуючи своїми грошима;

можливість перевірити один із нових відеослотів;

можливість запускати ігрові автомати без реєстрації та авторизації. Мінус демо-версії слотів на Пін-Ап полягає у відсутності можливості виграти реальні гроші.

Ігрові автомати Pin Up На сайті Pin Up гравцям доступні відеослоти від всіх провідних розробників софту для казино: Amatic, Mascot, Quickspin, Pragmatic Play, BetSoft, Endorphina тощо. Користувачі можуть запускати як популярні, так і нові ігрові автомати: Wacky Monkey;

Hot Fruits 100;

Lucky Streak 3;

Leprechaun Riches;

Lucky Joker 100 тощо. Провайдери Ігрові автомати Booming Games Wild Diamond 7x, Sticky Bombs, Kim’s Wild Journey, Khan`s Wild Quest, Sticky Bombs, Book Of Poseidon. Spinomenal 4 Horsemen, European Roulette VIP, Parrots Rock, Cupids’ Strike. Platipus Gaming Jade Valley, Neon Classic. Relax Gaming Let’s Get Ready to Rumble, TNT Tumble, Tower Tumble, Hellcatraz, Snake Arena. Wazdan Midnight in Tokyo: Hold the Jackpot, Fortune Reels, Unicorn Reels, Magic Stars 6, Larry the Leprechaun.

Бонуси казино На Pin Up UA доступні такі бонуси казино: вітальний бонус; кешбек-бонус; подарунок на День Народження. Вітальний бонус Для отримання вітального бонусу від Pin-Up Casino необхідно зробити перший депозит на будь-яку суму. Якщо гравець поповнить рахунок через годину після реєстрації, бонус дорівнюватиме 120%. Якщо гравець внесе депозит пізніше, бонус дорівнюватиме 120%, якщо після — 100%. Максимальний бонус — 10 000 гривень.. За поповнення рахунку на суму від 50 гривень гемблер додатково отримає 250 фриспінів. Кеш-бумеранг Клієнти Pin-Up можуть розраховувати на отримання щотижневого кешбеку у розмірі 10% від суми програних коштів за останній тиждень. Максимальний розмір такого бонусу може дорівнювати 10 000 гривень. Отримані бонусні кошти гемблер має відіграти з вейджером х3. Подарунок на День Народження На офіційному сайті Pin Up доступний ще один варіант заохочення – подарунок на День Народження. На такий бонус можуть розраховувати лише верифіковані користувачі, які документально підтвердили свою особу та вік. Така пропозиція називається бездепозитний бонус за реєстрацію по номеру телефона.

Подарунок надається або в День Народження, або в один із 7 днів до або після цієї дати. Розмір бонусу дорівнює 200 гривень. Його необхідно відіграти з вейджером Х50 протягом 72 годин після отримання.

Як отримати бонуси в Pin Up? Щоб отримати заохочення на офіційному сайті Pin-Up Casino, необхідно авторизуватися на сайті та перейти в особистий профіль. Там потрібно вибрати вкладку «Бонуси». Далі слід вибрати доступні бонуси та виконати умови їх отримання. Переваги використання бонусів Використання бонусів на офіційному сайті Pin Up Casino гарантує: збільшення суми першого депозиту;

можливість повернення частини програних коштів;

отримання приємних призів та подарунків на День Народження та інші знаменні дати.

Служба підтримки онлайн казино У десктопній версії та на mobile Pin-Up із представниками служби підтримки казино можна зв’язатися кількома способами: в онлайн-чаті на сайті;

за номером телефону 0 800-509-777.

Відео огляд казино Pin Up

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