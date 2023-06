Костянтин Ткач

Офіційний сайт онлайн казино Pin Up

Офіційний сайт Pin-Up Casino виконано у світлих тонах. Прямо по середині розташовані яскраві банери з вигідними акціями. Зліва внизу розташована кнопка вибору мовної версії. Офіційний сайт Pin Up представлений українською та російською мовами. В тій же частині екрану закріплено іконку для швидкого зв'язку з представниками служби підтримки Pin up казино.

Основне меню ігрового майданчика складається з таких розділів:

Казино;

Live дилери;

TV-ігри;

Акції;

Турніри;

Новини.

Основну частину сайту Пін Ап займають відеослоти. Для зручності користувачів вони поділені за жанрами. Наприклад, фентезі, краш-ігри, фрукти, міфологія та інші.