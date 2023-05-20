Онлайн казино Rox Casino
Rox Casino – це онлайн казино з ліцензованими слотами, рулетками, ігровими столами та «live дилерами». Це казино відомо тим, що чесно дотримується правил гри та гарантує своїм клієнтам щедрі виплати.
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Rox Casino – це онлайн казино з ліцензованими слотами, рулетками, ігровими столами та «live дилерами». Це казино відомо тим, що чесно дотримується правил гри та гарантує своїм клієнтам щедрі виплати.
Офіційний сайт Рокс Казіно виконано у темних тонах. Кнопки реєстрації та авторизації знаходяться у верхньому лівому куті екрана. У верхній частині сайту також розташовані кнопки авторизації через соціальні мережі, поле для пошуку гра та іконка, при натисканні на яку відкривається онлайн-чат з саппортом казино. Основне меню сайту складається з наступних розділів:
Більшість головної сторінки займають відеослоти. Тут гравці можуть ознайомитися з переліком актуальних турнірів, акцій та лотерей.
Клієнти казино Рокс можуть запускати ігрові автомати не лише на комп’ютері, але й на смартфоні чи планшеті. Для цього передбачено мобільну версію сайту. Її функціонал, інтерфейс та дизайн повністю відповідає тому, що доступне гравцям на десктопній версії.
Для входу в онлайн казино гравець повинен ввести його адресу на ПК або мобільному пристрої. Враховуючи, що цей ігровий клуб діє на підставі офшорної ліцензії, для входу в особистий кабінет користувачам може знадобитися дзеркало Rox Casino. Це абсолютна копія офіційного сайту із зміненим доменним ім’ям.
Для авторизації в мобільній версії онлайн казино Рокс необхідно натиснути кнопку «Вхід». Вона знаходиться у верхній частині екрана. Далі користувач повинен вибрати зручний спосіб авторизації – за емейлом або телефоном. Після цього залишається ввести пароль та натиснути кнопку «Увійти». У клієнтів цього грального онлайн закладу також є можливість входу в особистий кабінет за допомогою облікових записів у Google+ та Telegram.
Авторизація на ПК виконується аналогічним способом. Гравець повинен натиснути кнопку «Вхід» та ввести свої облікові дані (емейл/номер телефону та пароль). Для входу в особистий кабінет на комп’ютері також можуть використовуватися облікові записи в Google+ і Telegram.
Огляд Рокс Казіно був би неповним без опису способів створення облікового запису. Гравці можуть зареєструватись у цьому казино як на комп’ютері, так і на мобільному пристрої. В обох випадках процедура триває не більше 2-3 хвилин.
Для створення облікового запису в онлайн казино Рокс потрібно натиснути на кнопку «Реєстрація». Вона також знаходиться у верхній частині екрана. Далі гравець може вибрати один із бонусів:
Далі потрібно вибрати спосіб реєстрації – за допомогою емейлу або телефону. Після цього гравець вводить пароль та вибирає валюту рахунку. Після цього залишається підтвердити згоду з правилами казино та натиснути кнопку «Зареєструватися».
Якщо новий клієнт має промокод казино в Україні, йому варто натиснути на кнопку «У мене є код активації». В результаті цієї дії відкриється поле, в якому потрібно вказати код для отримання бонусу.
Аналогічний порядок дій потрібно виконувати під час реєстрації на десктопній версії. Гравець повинен обрати одну з трьох бонусних пропозицій, ввести номер телефону або адресу електронної пошти, а також вигадати пароль і визначити валюту рахунку. Після цього гемблеру потрібно підтвердити досягнення 18-річчя, погодитись із правилами ігрового клубу та натиснути на кнопку «Зареєструватися». Якщо гравець має промокод, то його також можна використовувати при реєстрації в онлайн казино Рокс.
Після реєстрації новий клієнт Рокса Казіно матиме доступ до обмеженого функціоналу. Щоб скористатися всіма можливостями цього казино необхідно пройти верифікацію. Для цього необхідно виконати вхід у казино Рокс. Далі потрібно перейти в особистий кабінет і заповнити всі відсутні дані:
Всі дані повинні бути достовірними, оскільки гравцеві доведеться підтвердити їх документально. Для цього потрібно перейти до розділу «Верифікація» та завантажити документ, що підтверджує особу користувача. Це може бути паспорт, посвідчення водія, іменна платіжна картка і навіть рахунок за комунальні послуги. Після верифікації гемблер зможе запускати будь-які слоти, поповнювати рахунок та оперативно виводити виграші.
Для поповнення рахунку в Casino Rox можуть використовуватися такі платіжні методи:
Перед тим, як виводити гроші з Рокс Казіно, варто враховувати, що гравець може використовувати лише той метод, який використовувався для поповнення рахунку.
Для поповнення рахунку необхідно авторизуватися на сайті та натиснути кнопку «Депозит». Гравцеві буде запропоновано кілька способів поповнення балансу. Після вибору одного з цих методів потрібно вказати суму платежу та натиснути кнопку «Зробити депозит». Далі гравцеві залишається тільки ввести реквізити та дотримуватися інструкцій вибраної платіжної системи.
Щоб огляд Rox Casino був повним, потрібно розповісти про способи виведення коштів. Для цього також знадобиться авторизація на сайті ігрового клубу. Далі потрібно натиснути кнопку «Депозит» і перейти на вкладку «Отримати виграш». Після цього гравець вибирає платіжний метод, вказує суму та підтверджує свої дії.
Після верифікації та поповнення рахунку гемблери можуть грати у Rox Casino на гроші. Така гра дозволяє:
Для гри на гроші в онлайн казино Rox Casino знадобиться реєстрація та верифікація. Потім гравець повинен поповнити рахунок будь-яким зручним способом. Після поповнення гемблер зможе запустити будь-який слот.
Сума мінімального депозиту в казино Рокс дорівнює 100 гривень.
Гра на гроші на офіційному сайті або дзеркалі онлайн казино Рокс гарантує:
Мінус такої гри полягає у тому, що існує ризик програшу депозиту.
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Якщо гравці не хочуть ризикувати своїми грошима, вони можуть запустити демо-версію слота. Причому для демо-гри не знадобиться навіть реєстрація.
Щоб безкоштовно запустити ігровий автомат, потрібно навести курсор і натиснути на кнопку «Демо», бездепозитний бонус також є способ безкоштовної гри.
Безкоштовна гра на офіційному сайті або дзеркалі Рокс Казіно гарантує:
Недолік подібної гри в тому, що користувач не має можливості виграти реальні гроші.
У цьому онлайн казино гемблери мають доступ до слотів від Microgaming, EGT, Amatic, Play’n’Go, Belatra Games тощо. На сайті цього ігрового клубу представлені всі популярні сьогодні відеослоти: Midas Golden Touch, Book of Dead, Extra Chilli тощо.
|Провайдери
|Ігрові автомати
|Super Spade
|Teen Patti, Roulette, Live Multi
|Caleta
|Lost Saga, Torch of Fire, Ocean Richies, Hurricash, Lucky Express, Enchanted Cash, Beach Tennis и Viking Madness
|ReelNRG
|Wild Karaoke, Snow Wild,Reel Bunnies, Nefertiti’s Gold, Leprechaun’s Reels, Goddess of Asia
|DLV
|Hidden Charm, Lucky Search, Ihtiada, Hong Kong, Lucky 7, Burning Fruits, Royal Jewels, Diamond
|Eurasian
|Hot Fruits, Lady Hawk, Horus Eye и Chilli Hunter
|Red Tiger
|Gonzo’s Quest, 10,001 Nights, Real King Mega, Piggy Riches, Rainbow Jackpots, Cash Volt.
|Triple Cherry
|Red Queen in WonderlandMega Chef,God’s Odyssey, Mystic Buffalo,Elsa’s Bierhaus, Saint Fermin
|Espresso Games
|Bullets for Money, 3Diamonds FashionTV и Gold Race Deluxe, Texas Hold’em Poker, Mermaid и Sphinx Race Deluxe. Amun Ra, Bullets for Money
|iSoftBet
|Paranormal Activity, Cherry Trio, Robo Smash, Forest Mania,Beetle Jewels , Lucky 3.
З бонусами від цього казино можна познайомитись у розділі «Промо». Клієнтам цього ігрового клубу доступні такі заохочення:
Для отримання вітального бонусу потрібно зробити перший депозит на суму від 400 гривень. Залежно від суми першого поповнення рахунку, гравець отримає від 75 до 200 фриспінів. Розмір вітального бонусу дорівнюватиме 100%, 150% або 200%. Додатково нові клієнти цього казино отримають бонуси за 2, 3, 4 та 5 депозити.
На бездепозитний бонус у Rox Casino у 2023 році можуть розраховувати активні гравці, що беруть участь у програмі лояльності. Для отримання заохочення потрібно:
Чим більше гравець заробить ROX-поінтів, тим вищим буде його статус. Найвищий статус – Elite. Для його досягнення необхідно набрати 30 000 ROX-поінтів.
Ще один різновид бездепозитного бонусу від Rox Casino – кешбек. Клієнти казино можуть розраховувати на повернення до 10% програних ставок. Бонус нараховується щотижня.
Клієнти цього казино можуть отримати бонуси у власному кабінеті. Для цього потрібно перейти на вкладку «Бонуси та Акції». Далі гравцеві потрібно вибрати доступний бонус і натиснути на кнопку «Отримати».
Бонуси, отримані у цьому казино, дозволяють:
Якщо у гравця не відкривається Рокс Казіно, він може зв’язатися із саппортом ігрового клубу за емейлом [email protected]. Також існує можливість зв’язку в онлайн-чаті на сайті та у месенджері Телеграм.
Це казино працює на підставі ліцензії Кюрасао.
Відгуки про казино Рокс говорять про те, що цей ігровий клуб гарантує великий вибір відеослотів, фріспіни за реєстрацію, просту верифікацію та швидке виведення виграшів. При цьому багато гравців заявляють, що вони не можуть увійти в казино Рокс через блокування.
Якщо ви є клієнтом цього ігрового залу, обов’язково залишайте відгуки про Rox Casino. У своїх коментарях розкажіть, як виводити гроші з Rox Casino, які слоти є найбільш «гарячими» і чи варто використовувати бонуси від цього ігрового клубу.
|Мінімальний депозит
|50 UAH
|Мінімальна виплата
|100 UAH
|Швидкість виплати
|до 24 годин
|Валюти для гри
|UAH, USD, RUB
|Кількість слотів
|1500+
|Мобільне казино
|так
|Підтримка 24/7
|так
Зареєструватися в онлайн-казино Рокс можна за допомогою Email або за допомогою однієї з популярних соціальних мереж.
В онлайн-казино Рокс гемблерам надається можливість зіграти в слоти, настільні ігри, ігри в карти, кілька видів покеру, віртуальний спорт, рулетку і багато іншого. Почніть грати зараз!
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