Мобільна версія Rox Casino Клієнти казино Рокс можуть запускати ігрові автомати не лише на комп’ютері, але й на смартфоні чи планшеті. Для цього передбачено мобільну версію сайту. Її функціонал, інтерфейс та дизайн повністю відповідає тому, що доступне гравцям на десктопній версії.

Вхід на сайт казино Rox Для входу в онлайн казино гравець повинен ввести його адресу на ПК або мобільному пристрої. Враховуючи, що цей ігровий клуб діє на підставі офшорної ліцензії, для входу в особистий кабінет користувачам може знадобитися дзеркало Rox Casino. Це абсолютна копія офіційного сайту із зміненим доменним ім’ям.

Вхід до особистого кабінету через мобільну версію Для авторизації в мобільній версії онлайн казино Рокс необхідно натиснути кнопку «Вхід». Вона знаходиться у верхній частині екрана. Далі користувач повинен вибрати зручний спосіб авторизації – за емейлом або телефоном. Після цього залишається ввести пароль та натиснути кнопку «Увійти». У клієнтів цього грального онлайн закладу також є можливість входу в особистий кабінет за допомогою облікових записів у Google+ та Telegram.

Вхід до особистого кабінету через комп'ютерну версію Авторизація на ПК виконується аналогічним способом. Гравець повинен натиснути кнопку «Вхід» та ввести свої облікові дані (емейл/номер телефону та пароль). Для входу в особистий кабінет на комп’ютері також можуть використовуватися облікові записи в Google+ і Telegram.

Реєстрація у казино Rox Casino Огляд Рокс Казіно був би неповним без опису способів створення облікового запису. Гравці можуть зареєструватись у цьому казино як на комп’ютері, так і на мобільному пристрої. В обох випадках процедура триває не більше 2-3 хвилин.

Реєстрація через мобільну версію Для створення облікового запису в онлайн казино Рокс потрібно натиснути на кнопку «Реєстрація». Вона також знаходиться у верхній частині екрана. Далі гравець може вибрати один із бонусів: 200 фриспінів + 100% вітальний бонус на перший депозит;

100 фриспінів + 150% вітальний бонус на перший депозит;

75 фриспінів + 200% вітальний бонус на перший депозит. Далі потрібно вибрати спосіб реєстрації – за допомогою емейлу або телефону. Після цього гравець вводить пароль та вибирає валюту рахунку. Після цього залишається підтвердити згоду з правилами казино та натиснути кнопку «Зареєструватися».

Якщо новий клієнт має промокод казино в Україні, йому варто натиснути на кнопку «У мене є код активації». В результаті цієї дії відкриється поле, в якому потрібно вказати код для отримання бонусу.

Реєстрація через десктопну версію Аналогічний порядок дій потрібно виконувати під час реєстрації на десктопній версії. Гравець повинен обрати одну з трьох бонусних пропозицій, ввести номер телефону або адресу електронної пошти, а також вигадати пароль і визначити валюту рахунку. Після цього гемблеру потрібно підтвердити досягнення 18-річчя, погодитись із правилами ігрового клубу та натиснути на кнопку «Зареєструватися». Якщо гравець має промокод, то його також можна використовувати при реєстрації в онлайн казино Рокс.

Верифікація акаунту Після реєстрації новий клієнт Рокса Казіно матиме доступ до обмеженого функціоналу. Щоб скористатися всіма можливостями цього казино необхідно пройти верифікацію. Для цього необхідно виконати вхід у казино Рокс. Далі потрібно перейти в особистий кабінет і заповнити всі відсутні дані: ім’я;

прізвище;

дату народження;

нікнейм. Всі дані повинні бути достовірними, оскільки гравцеві доведеться підтвердити їх документально. Для цього потрібно перейти до розділу «Верифікація» та завантажити документ, що підтверджує особу користувача. Це може бути паспорт, посвідчення водія, іменна платіжна картка і навіть рахунок за комунальні послуги. Після верифікації гемблер зможе запускати будь-які слоти, поповнювати рахунок та оперативно виводити виграші.

Поповнення рахунку та виведення коштів Для поповнення рахунку в Casino Rox можуть використовуватися такі платіжні методи: банківські картки Visa/MasterCard;

платіжні системи Skrill та WebMoney;

послуги оператора мобільного зв’язку Київстар;

криптовалютні гаманці Bitcoin, Litecoin, Tether, Ethereum, Ripple та BitcoinCash. Перед тим, як виводити гроші з Рокс Казіно, варто враховувати, що гравець може використовувати лише той метод, який використовувався для поповнення рахунку.

Як поповнити рахунок у казино Рокс? Для поповнення рахунку необхідно авторизуватися на сайті та натиснути кнопку «Депозит». Гравцеві буде запропоновано кілька способів поповнення балансу. Після вибору одного з цих методів потрібно вказати суму платежу та натиснути кнопку «Зробити депозит». Далі гравцеві залишається тільки ввести реквізити та дотримуватися інструкцій вибраної платіжної системи.

Як вивести гроші? Щоб огляд Rox Casino був повним, потрібно розповісти про способи виведення коштів. Для цього також знадобиться авторизація на сайті ігрового клубу. Далі потрібно натиснути кнопку «Депозит» і перейти на вкладку «Отримати виграш». Після цього гравець вибирає платіжний метод, вказує суму та підтверджує свої дії.

Гра на гроші у казино Rox Після верифікації та поповнення рахунку гемблери можуть грати у Rox Casino на гроші. Така гра дозволяє: отримувати реальні виграші на банківську картку або електронний гаманець;

одержувати бонуси від казино;

мати доступ до всіх відеослотів.

Як грати на гроші? Для гри на гроші в онлайн казино Rox Casino знадобиться реєстрація та верифікація. Потім гравець повинен поповнити рахунок будь-яким зручним способом. Після поповнення гемблер зможе запустити будь-який слот. Який мінімальний депозит в казино Рокс? Сума мінімального депозиту в казино Рокс дорівнює 100 гривень. Плюси та мінуси гри на гроші Гра на гроші на офіційному сайті або дзеркалі онлайн казино Рокс гарантує: доступ до ігрових автоматів від провідних провайдерів софту для казино;

величезну кількість бонусів;

можливість швидкого заробітку. Мінус такої гри полягає у тому, що існує ризик програшу депозиту. Гравці рекомендують: Миллион

Безкоштовна гра в Rox Casino Якщо гравці не хочуть ризикувати своїми грошима, вони можуть запустити демо-версію слота. Причому для демо-гри не знадобиться навіть реєстрація. Як грати безкоштовно? Щоб безкоштовно запустити ігровий автомат, потрібно навести курсор і натиснути на кнопку «Демо», бездепозитний бонус також є способ безкоштовної гри. Плюси та мінуси безкоштовної гри Безкоштовна гра на офіційному сайті або дзеркалі Рокс Казіно гарантує: відсутність ризику;

можливість перевірки своїх сил на новому відеослоті;

можливість запуску ігрового автомата без реєстрації у казино. Недолік подібної гри в тому, що користувач не має можливості виграти реальні гроші.

Ігрові автомати онлайн казино Rox У цьому онлайн казино гемблери мають доступ до слотів від Microgaming, EGT, Amatic, Play’n’Go, Belatra Games тощо. На сайті цього ігрового клубу представлені всі популярні сьогодні відеослоти: Midas Golden Touch, Book of Dead, Extra Chilli тощо. Провайдери Ігрові автомати Super Spade Teen Patti, Roulette, Live Multi Caleta Lost Saga, Torch of Fire, Ocean Richies, Hurricash, Lucky Express, Enchanted Cash, Beach Tennis и Viking Madness ReelNRG Wild Karaoke, Snow Wild,Reel Bunnies, Nefertiti’s Gold, Leprechaun’s Reels, Goddess of Asia DLV Hidden Charm, Lucky Search, Ihtiada, Hong Kong, Lucky 7, Burning Fruits, Royal Jewels, Diamond Eurasian Hot Fruits, Lady Hawk, Horus Eye и Chilli Hunter Red Tiger Gonzo’s Quest, 10,001 Nights, Real King Mega, Piggy Riches, Rainbow Jackpots, Cash Volt. Triple Cherry Red Queen in WonderlandMega Chef,God’s Odyssey, Mystic Buffalo,Elsa’s Bierhaus, Saint Fermin Espresso Games Bullets for Money, 3Diamonds FashionTV и Gold Race Deluxe, Texas Hold’em Poker, Mermaid и Sphinx Race Deluxe. Amun Ra, Bullets for Money iSoftBet Paranormal Activity, Cherry Trio, Robo Smash, Forest Mania,Beetle Jewels , Lucky 3.

Доступні бонуси в казино Рокс З бонусами від цього казино можна познайомитись у розділі «Промо». Клієнтам цього ігрового клубу доступні такі заохочення: вітальний бонус;

бездепозитний бонус за програмою лояльності;

кешбек-бонус. Вітальний бонус Для отримання вітального бонусу потрібно зробити перший депозит на суму від 400 гривень. Залежно від суми першого поповнення рахунку, гравець отримає від 75 до 200 фриспінів. Розмір вітального бонусу дорівнюватиме 100%, 150% або 200%. Додатково нові клієнти цього казино отримають бонуси за 2, 3, 4 та 5 депозити. Бездепозитний бонус за програмою лояльності На бездепозитний бонус у Rox Casino у 2023 році можуть розраховувати активні гравці, що беруть участь у програмі лояльності. Для отримання заохочення потрібно: отримувати ROX-поїнти за курсом один бал за кожні 1 600 гривень ставок;

займати призові місця у турнірах;

вигравати у лотереях. Чим більше гравець заробить ROX-поінтів, тим вищим буде його статус. Найвищий статус – Elite. Для його досягнення необхідно набрати 30 000 ROX-поінтів. Кешбек-бонус Ще один різновид бездепозитного бонусу від Rox Casino – кешбек. Клієнти казино можуть розраховувати на повернення до 10% програних ставок. Бонус нараховується щотижня.

Як отримати бонуси на сайті Рокс казино? Клієнти цього казино можуть отримати бонуси у власному кабінеті. Для цього потрібно перейти на вкладку «Бонуси та Акції». Далі гравцеві потрібно вибрати доступний бонус і натиснути на кнопку «Отримати». Переваги використання бонусів Бонуси, отримані у цьому казино, дозволяють: збільшити суму перших 5 депозитів;

отримувати заохочення на День Народження;

брати участь в унікальній програмі лояльності;

повертати до 10% від суми програних ставок.

Служба підтримки онлайн казино Rox Якщо у гравця не відкривається Рокс Казіно, він може зв’язатися із саппортом ігрового клубу за емейлом [email protected]. Також існує можливість зв’язку в онлайн-чаті на сайті та у месенджері Телеграм.

Ліцензія казино Це казино працює на підставі ліцензії Кюрасао.