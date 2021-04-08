Оновлення, облаштування та покращення роботи Олександрійського ЦНАПу

Нещодавно Центр надання адміністративних послуг Олександрії, завдяки участі у програмі «U-LEAD з Європою», отримав нову оргтехніку і меблі для підвищення якості та зручності обслуговування громадян.

Повідомляє “Голос Громади” посилаючись на пресслужбу Олександрійської міськради.

Наразі місцевий ЦНАП надає 271 послугу, які й надалі будуть збільшуватись, тому важливо, щоб сервіси були зручними і швидкими.

Для отримання гранту на нове обладнання міська рада виконала певні умови програми, серед яких перегляд нормативних документів; розширення штату працівників, зокрема створення віддалених робочих місць у селищі Олександрійському, селах Головківці та Ізмайлівці тощо.

На кошти інвесторів було придбано 17 нових потужних комп’ютерів, 10 багатофункціональних пристроїв, 19 робочих місць, шафи для документів, стільці, сейфи тощо. Особливу увагу приділено сектору очікування. Для зручності громадян закуплено м’які дивани, які будуть розміщені на першому поверсі у холі міської ради.