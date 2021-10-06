Опале листя та небезпека паління

Традиційно восени люди згрібають опале листя та спалюють його, не замислюючись над тим, якої шкоди це завдає здоров’ю та довкіллю.

Лікарі попереджають про ризики для здоров’я, а екологи б’ють на сполох: це призводить до забруднення повітря, води та ґрунту, а також зникнення певних видів тварин.

Таке спалювання виділяє отруйні гази, може бути джерелом алергії та впливає на імунну систему. В першу чергу, страждають люди похилого віку, діти та вагітні жінки. При згорянні виділяється вуглекислий газ та оксид азоту. Це може викликати бронхоспазми, алергію, кашель, задуху.

Також при спалюванні виділяється бензопірен, що може викликати у людини рак. З димом у повітря виходять діоксини – одні з найотруйніших для людини речовин.

Небезпека полягає і в тому, що це може перерости у неконтрольоване горіння і виникнення великомасштабних пожеж, які дуже важко локалізувати на відкритих територіях.