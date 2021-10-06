Опале листя та небезпека паління

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Традиційно восени люди згрібають опале листя та спалюють його, не замислюючись над тим, якої шкоди це завдає здоров’ю та довкіллю.

Лікарі попереджають про ризики для здоров’я, а екологи б’ють на сполох: це призводить до забруднення повітря, води та ґрунту, а також зникнення певних видів тварин.

Таке спалювання виділяє отруйні гази, може бути джерелом алергії та впливає на імунну систему. В першу чергу, страждають люди похилого віку, діти та вагітні жінки. При згорянні виділяється вуглекислий газ та оксид азоту. Це може викликати бронхоспазми, алергію, кашель, задуху.

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Також при спалюванні виділяється бензопірен, що може викликати у людини рак. З димом у повітря виходять діоксини – одні з найотруйніших для людини речовин.

Небезпека полягає і в тому, що це може перерости у неконтрольоване горіння і виникнення великомасштабних пожеж, які дуже важко локалізувати на відкритих територіях.

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