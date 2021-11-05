Операторів різного спрямування шукають роботодавці Кіровоградщини

За інформацією обласного центру зайнятості на Кіровоградщині не вистачає операторів різного спрямування.
Так, роботодавці області потребують 41 фахівця за професіями:
- оператор комп’ютерного набору – 10 вакансій;
- оператор верстатів з програмним керуванням – 9 вакансій;
- оператор котельні – 8 вакансій;
- оператор виробничої дільниці – 1 вакансія;
- оператор дефектоскопного візка – 1 вакансія;
- оператор з геофізичного випробування корисних копалин – 1 вакансія;
- оператор заправних станцій – 1 вакансія;
- оператор із штучного осіменіння тварин та птиці – 1 вакансія;
- оператор лінії для виробництва борошна та гранул – 1 вакансія;
- оператор лінії у виробництві харчової продукції (хлібопекарно-макаронне та кондитерське виробництво) – 1 вакансія;
- оператор мийної установки – 1 вакансія;
- оператор на автоматичних та напівавтоматичних лініях у дерево обробленні – 1 вакансія;
- оператор поштового зв’язку – 1 вакансія;
- оператор сортувальної гірки – 1 вакансія;
- оператор товарний – 1 вакансія;
- оператор устаткування з перероблення деревини – 1 вакансія;
- оператор хлораторної установки – 1 вакансія.
Своїм підлеглим роботодавці Кіровоградщини готові платити від 6000 грн до 15 000 грн. Різниця в зарплатні пояснюється вимогами до рівня освіти, посади працівника, стажу роботи та навичок у роботі з обладнанням тощо.
Якщо Вас зацікавили вказані вакансії, за більш детальною інформацією звертайтеся до міськрайонних центрів зайнятості, районних та міськрайонних філій Кіровоградського обласного центру зайнятості.