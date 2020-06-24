Операція «МАК»: у жителя Олександрійщині поліцейські вилучили майже 500 кущів конопель

У ході проведення комплексних оперативно-профілактичних заходів під умовною назвою «Мак», поліцейські отримали інфомацію, що жителі Олександрійського району незаконно вирощували на території свого господарства нарковмісні рослини, повідомляє «Голос Громади» на сайт «ГУНП в Кіровоградській області».

Правоохоронці провели невідкладний обшук. На присадибній ділянці було виявлено та вилучено 490 кущів конопель, а на території домоволодіння мешканця іншого села – понад 70 нарковмісних рослин, їх зразки направили на експертизу до Кіровоградського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.

Наразі, за цими фактами триває розслідування у рамках розпочатих кримінальних проваджень за ч. 1 ст. 310 (посів або вирощування снотворного маку чи конопель) Кримінального кодексу України.