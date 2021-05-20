Оперативна інформаціії в Олександрії щодо поширення COVID-19 та пневмонії

19 травня було зроблено 36 ПЛР-тестів, виявлено 8 хворих на COVID-19, повідомляє “Голос Громади”.
Станом на 20 травня в закладах, підпорядкованих управлінню охорони здоров’я Олександрійської міської ради, лікуються 284 хворих на коронавірусну інфекцію, в тому числі 8 дітей:
– 23 хворих в інфекційному відділенні центральної міської лікарні, на ШВЛ – 1, з Петрівської громади – 9 хворих, з Пантаївської – 1, з Приютівської – 1, зі Світловодської – 3, з Онуфріївської – 2;
– на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів знаходиться 261 хворих, в тому числі 8 дітей.
Усього станом на 20 травня хворих на пневмонію – 350 осіб, в тому числі 38 дітей.
У дитячій лікарні на стаціонарному лікуванні знаходиться 54 дітей, з них 28 хворих на пневмонію.
У центральній міській лікарні лікуються 33 хворих на пневмонію, на апаратах ШВЛ – 2.
У районній міській лікарні – 28 хворих на пневмонію, в тому числі 7 дітей, на апаратах ШВЛ – 0.
На амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів перебуває 261 хворий, в тому числі 3 дітей.