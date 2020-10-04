Оперативна інформація по новим хворим на COVID-19 в Олександрії та Кіровоградській області

На Кіровоградщини зафіксували двадцять один випадок захворювання на COVID-19, повідомляє «Голос Громади» посилаючись на Кіровоградську ОДА.

Інфікування на COVID-19 виявили в шістнадцятьох мешканців Кропивницького, двох жителів Олександрії, двох мешканців Благовіщенського району та жителя смт. Павлиш, Онуфріївського району.

За минулу добу обстежили 149 людей.

Одужали від COVID-19 троє жителів Кіровоградщини, двоє з Олександрії та один житель Олександрійського району.

На жаль, маємо летальний випадок. Помер 51-річний мешканець Кропивницького.