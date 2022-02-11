Оперативна інформація про коронавірус в Олександрії на ранок 11 лютого

10 лютого було зроблено 168 ПЛР-тестів, виявлено 69 хворих на COVID-19, повідомляє “Голос Громади”.

Станом на 11 лютого в закладах, підпорядкованих управлінню охорони здоров’я Олександрійської міської ради, лікуються 538 хворих на коронавірусну інфекцію, в тому числі 40 дітей:

– в інфекційному відділенні центральної міської лікарні лікуються 40 хворих, в тому числі зі Знам’янської громади – 4, Великоандрусівської – 1, Пантаївської – 2, Приютівської – 4, Петрівської – 6, Світловодської – 1, Новопразької – 1, Попельнастівської – 1, на апаратах ШВЛ – 0;

– на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів знаходиться 498 хворих, в тому числі 40 дітей.

Усього станом на 11 лютого хворих на пневмонію – 315 осіб, в тому числі 19 дітей.

У дитячій лікарні на стаціонарному лікуванні знаходиться 62 дітей, з них 12 хворих на пневмонію.

У центральній міській лікарні лікуються 29 хворих, на апаратах ШВЛ – 2.

У центральній районній лікарні – 28 хворих, на апаратах ШВЛ – 0.

На амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів лікуються 246 хворих, у тому числі 7 дітей.