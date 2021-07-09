Оперативна інформація щодо поширення COVID-19 та пневмонії в Олександрії (09 липня)

8 липня було зроблено 17 ПЛР-тестів, хворих на COVID-19 не виявлено, повідомляє “Голос Громади”.

Станом на 9 липня в закладах, підпорядкованих управлінню охорони здоров’я Олександрійської міської ради, лікуються 11 хворих на коронавірусну інфекцію, в тому числі 2 дітей:

– 3 хворих в інфекційному відділенні центральної міської лікарні, в тому числі з Петрівської громади – 2 (з них 1 дитина), зі Світловодської – 1, на ШВЛ – 0;

– на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів знаходиться 8 хворих, в тому числі 1 дитина.

Усього станом на 9 липня хворих на пневмонію – 44 особи, в тому числі 13 дітей.

У дитячій лікарні на стаціонарному лікуванні знаходиться 35 дітей, з них 13 хворих на пневмонію.

У центральній міській лікарні лікуються 9 хворих на пневмонію, на апаратах ШВЛ – 0.

У районній міській лікарні – хворі на пневмонію відсутні.

На амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів лікуються 22 хворих з пневмоніями.