Оперативна інформація щодо поширення COVID-19 та пневмонії в Олександрії

25 червня було зроблено 18 ПЛР-тестів, хворих на COVID-19 не виявлено, повідомляє “Голос Громади”.

Станом на 29 червня в закладах, підпорядкованих управлінню охорони здоров’я Олександрійської міської ради, лікуються 59 хворих на коронавірусну інфекцію:

– 5 хворих в інфекційному відділенні центральної міської лікарні, на ШВЛ – 1, в тому числі з Петрівської громади – 2 хворий, з Онуфріївської – 2;

– на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів знаходиться 54 хворих.

Усього станом на 29 червня хворих на пневмонію – 98 осіб, в тому числі 21 дитина.

У дитячій міській лікарні на стаціонарному лікуванні знаходиться 48 дітей, з них 21 хворих на пневмонію.

У центральній міській лікарні лікуються 9 хворих на пневмонію, на апаратах ШВЛ – 0.

У районній міській лікарні – 10 хворих на пневмонію, на апаратах ШВЛ – 0.

На амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів лікуються 58 хворих.