Оперативна інформація щодо поширення COVID-19 та пневмонії в Олександрії

01 липня було зроблено 16 ПЛР-тестів, виявлено 1 хворого на COVID-19, повідомляє “Голос Громади”.

Станом на 2 липня в закладах, підпорядкованих управлінню охорони здоров’я Олександрійської міської ради, лікуються 13 хворих на коронавірусну інфекцію:

– 5 хворих в інфекційному відділенні центральної міської лікарні, на ШВЛ – 0, в тому числі з Петрівської громади – 2 хворий, з Онуфріївської – 3;

– на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів знаходиться 8 хворих.

Усього станом на 2 липня хворих на пневмонію – 70 осіб, в тому числі 22 дітей.

У дитячій лікарні на стаціонарному лікуванні знаходиться 38 дітей, з них 21 хворих на пневмонію.

У центральній міській лікарні лікуються 7 хворих на пневмонію, на апаратах ШВЛ – 0.

У районній міській лікарні – 8 хворих на пневмонію, на апаратах ШВЛ – 0.

На амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів лікуються 34 хворих, в тому числі 1 дитина.