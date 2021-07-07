Оперативна інформація щодо поширення COVID-19 та пневмонії в Олександрії

6 липня було зроблено 19 ПЛР-тестів, виявлено 2 хворих на COVID-19, повідомляє “Голос Громади”.

Станом на 7 липня в закладах, підпорядкованих управлінню охорони здоров’я Олександрійської міської ради, лікуються 9 хворих на коронавірусну інфекцію, в тому числі 1 дитина:

– 1 хворий з Петрівської громади в інфекційному відділенні центральної міської лікарні, на ШВЛ – 0;

– на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів знаходиться 8 хворих, в тому числі 1 дитина.

Усього станом на 7 липня хворих на пневмонію – 49 осіб, в тому числі 13 дітей.

У дитячій лікарні на стаціонарному лікуванні знаходиться 37 дітей, з них 13 хворих на пневмонію.

У міській лікарні лікуються 10 хворих на пневмонію, на апаратах ШВЛ – 0.

У районній міській лікарні – хворі на пневмонію відсутні.

На амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів лікуються 26 хворих.