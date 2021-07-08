Оперативна інформація щодо поширення COVID-19 та пневмонії в Олександрії

7 липня було зроблено 11 ПЛР-тестів, хворих на COVID-19 не виявлено, повідомляє “Голос Громади”.

Станом на 8 липня в закладах, підпорядкованих управлінню охорони здоров’я Олександрійської міської ради, лікуються 10 хворих на коронавірусну інфекцію, в тому числі 2 дітей:

– 2 хворих з Петрівської громади в інфекційному відділенні центральної міської лікарні, в тому числі 1 дитина, на ШВЛ – 0;

– на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів знаходиться 8 хворих, в тому числі 1 дитина.

Усього станом на 8 липня хворих на пневмонію – 47 осіб, в тому числі 15 дітей.

У дитячій міській лікарні на стаціонарному лікуванні знаходиться 39 дітей, з них 15 хворих на пневмонію.

У центральній міській лікарні лікуються 9 хворих на пневмонію, на апаратах ШВЛ – 0.

У районній міській лікарні – хворі на пневмонію відсутні.

На амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів лікуються 23 хворих з пневмоніями.