Оперативна інформація щодо поширення COVID-19 та пневмонії в Олександрії

7 липня було зроблено 11 ПЛР-тестів, хворих на COVID-19 не виявлено, повідомляє “Голос Громади”.
Станом на 8 липня в закладах, підпорядкованих управлінню охорони здоров’я Олександрійської міської ради, лікуються 10 хворих на коронавірусну інфекцію, в тому числі 2 дітей:
– 2 хворих з Петрівської громади в інфекційному відділенні центральної міської лікарні, в тому числі 1 дитина, на ШВЛ – 0;
– на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів знаходиться 8 хворих, в тому числі 1 дитина.
Усього станом на 8 липня хворих на пневмонію – 47 осіб, в тому числі 15 дітей.
У дитячій міській лікарні на стаціонарному лікуванні знаходиться 39 дітей, з них 15 хворих на пневмонію.
У центральній міській лікарні лікуються 9 хворих на пневмонію, на апаратах ШВЛ – 0.
У районній міській лікарні – хворі на пневмонію відсутні.
На амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів лікуються 23 хворих з пневмоніями.