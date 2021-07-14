Оперативна інформація щодо поширення COVID-19 та пневмонії в Олександрії

13 липня було зроблено 20 ПЛР-тестів, хворих на COVID-19 не виявлено, повідомляє “Голос Громади”.

Станом на 14 липня в закладах, підпорядкованих управлінню охорони здоров’я Олександрійської міської ради, лікуються 8 хворих на коронавірусну інфекцію, в тому числі 1 дитина:

– 2 хворих в інфекційному відділенні центральної міської лікарні, в тому числі з Світловодської громади – 1, з Петрівської – 1 дитина, на ШВЛ – 0;

– на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів знаходиться 6 хворих.

Усього станом на 14 липня хворих на пневмонію – 50 осіб, в тому числі 11 дітей.

У дитячій лікарні на стаціонарному лікуванні знаходиться 50 дітей, з них 11 хворих на пневмонію.

У центральній міській лікарні лікуються 9 хворих на пневмонію, на апаратах ШВЛ – 0.

У районній міській лікарні – 3 хворих на пневмонію, на апаратах ШВЛ – 0.

На амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів лікуються 27 хворих.