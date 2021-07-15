Оперативна інформація щодо поширення COVID-19 та пневмонії в Олександрії

14 липня було зроблено 24 ПЛР-тести, хворих на COVID-19 не виявлено.

Станом на 15 липня в закладах, підпорядкованих управлінню охорони здоров’я Олександрійської міської ради, лікуються 6 хворих на коронавірусну інфекцію:

– 1 хворий зі Світловодської громади в інфекційному відділенні центральної міської лікарні, на апаратах ШВЛ – 0;

– на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів знаходиться 5 хворих.

Усього станом на 15 липня хворих на пневмонію – 55 осіб, в тому числі 16 дітей.

У дитячій лікарні на стаціонарному лікуванні знаходиться 44 дитини, з них 15 хворих на пневмонію.

У центральній міській лікарні лікуються 9 хворих на пневмонію, на апаратах ШВЛ – 0.

У районній міській лікарні – 3 хворих на пневмонію, в тому числі 1 дитина, на апаратах ШВЛ – 0.

На амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів лікуються 28 хворих.