Оперативна інформація щодо поширення COVID-19 та пневмонії в Олександрії

15 липня було зроблено 20 ПЛР-тестів, хворих на COVID-19 не виявлено.
Станом на 16 липня в закладах, підпорядкованих управлінню охорони здоров’я Олександрійської міської ради, лікуються 6 хворих на коронавірусну інфекцію:
– 1 хворий зі Світловодської громади в інфекційному відділенні центральної міської лікарні, на апаратах ШВЛ – 0;
– на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів знаходиться 5 хворих.
Усього станом на 16 липня хворих на пневмонію – 54 особи, в тому числі 13 дітей.
У дитячій лікарні на стаціонарному лікуванні знаходиться 47 дітей, з них 13 хворих на пневмонію.
У центральній міській лікарні лікуються 8 хворих на пневмонію, на апаратах ШВЛ – 0.
У районній міській лікарні – 4 хворих на пневмонію, на апаратах ШВЛ – 0.
На амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів лікуються 29 хворих.