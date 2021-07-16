Оперативна інформація щодо поширення COVID-19 та пневмонії в Олександрії

15 липня було зроблено 20 ПЛР-тестів, хворих на COVID-19 не виявлено.

Станом на 16 липня в закладах, підпорядкованих управлінню охорони здоров’я Олександрійської міської ради, лікуються 6 хворих на коронавірусну інфекцію:

– 1 хворий зі Світловодської громади в інфекційному відділенні центральної міської лікарні, на апаратах ШВЛ – 0;

– на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів знаходиться 5 хворих.

Усього станом на 16 липня хворих на пневмонію – 54 особи, в тому числі 13 дітей.

У дитячій лікарні на стаціонарному лікуванні знаходиться 47 дітей, з них 13 хворих на пневмонію.

У центральній міській лікарні лікуються 8 хворих на пневмонію, на апаратах ШВЛ – 0.

У районній міській лікарні – 4 хворих на пневмонію, на апаратах ШВЛ – 0.

На амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів лікуються 29 хворих.