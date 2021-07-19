Оперативна інформація щодо поширення COVID-19 та пневмонії в Олександрії

16 липня було зроблено 1 ПЛР-тест, хворих на COVID-19 не виявлено.

Станом на 19 липня в закладах, підпорядкованих управлінню охорони здоров’я Олександрійської міської ради, лікуються 6 хворих на коронавірусну інфекцію:

– 1 хворий зі Світловодської громади в інфекційному відділенні центральної міської лікарні, на апаратах ШВЛ – 0;

– на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів знаходиться 5 хворих.

Усього станом на 19 липня хворих на пневмонію – 63 особи, в тому числі 21 дитина.

У дитячій лікарні на стаціонарному лікуванні знаходиться 52 дітей, з них 21 хворих на пневмонію.

У центральній міській лікарні лікуються 9 хворих на пневмонію, на апаратах ШВЛ – 0.

У районній міській лікарні – 5 хворих на пневмонію, на апаратах ШВЛ – 0.

На амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів лікуються 28 хворих.