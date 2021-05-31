Оперативна інформація щодо поширення COVID-19 та пневмонії в Олександрії

28 травня було зроблено 46 ПЛР-тестів, хворих на COVID-19 не виявлено, повідомляє “Голос Громади”.

Станом на 31 травня в закладах, підпорядкованих управлінню охорони здоров’я Олександрійської міської ради, лікуються 264 хворих на коронавірусну інфекцію, в тому числі 3 дітей:

– 11 хворих в інфекційному відділенні центральної міської лікарні, на ШВЛ – 1, з Петрівської громади – 2 хворих, зі Світловодської – 2, з Онуфріївської – 3, з Попельнастівської – 1;

– на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів знаходиться 253 хворих, у тому числі 3 дітей.

Усього станом на 31 травня хворих на пневмонію – 302 особи, у тому числі 42 дитини.

У дитячій лікарні на стаціонарному лікуванні знаходиться 80 дітей, з них 40 хворих на пневмонію.

У центральній міській лікарні лікуються 22 хворих на пневмонію, на апаратах ШВЛ – 2.

У центральній районній лікарні – 16 хворих на пневмонію, в тому числі 1 дитина, на апаратах ШВЛ – 0.

На амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів лікуються 224 хворих з пневмоніями, у тому числі 1 дитина.