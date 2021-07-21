Оперативна інформація щодо поширення COVID-19 та пневмонії в Олександрії

20 липня було зроблено 18 ПЛР-тестів, виявлено 1 хворого на COVID-19, повідомляє “Голос Громади”.

Станом на 21 липня в закладах, підпорядкованих управлінню охорони здоров’я Олександрійської міської ради, лікуються 6 хворих на коронавірусну інфекцію:

– в інфекційному відділенні центральної міської лікарні хворі відсутні;

– на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів знаходиться 6 хворих.

Усього станом на 21 липня хворих на пневмонію – 71 особа, в тому числі 25 дітей.

У дитячій лікарні на стаціонарному лікуванні знаходиться 62 дітей, з них 25 хворих на пневмонію.

У центральній міській лікарні лікуються 9 хворих на пневмонію, на апаратах ШВЛ – 0.

У районній міській лікарні – 8 хворих на пневмонію, на апаратах ШВЛ – 0.

На амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів лікуються 29 хворих.