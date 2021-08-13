Оперативна інформація щодо поширення COVID-19 та пневмонії в Олександрії

12 серпня було зроблено 6 ПЛР-тестів, хворих на COVID-19 не виявлено, повідомляє “Голос Громади”.

Станом на 13 серпня в закладах, підпорядкованих управлінню охорони здоров’я Олександрійської міської ради, лікуються 20 хворих на коронавірусну інфекцію, в тому числі 5 дітей:

– в інфекційному відділенні центральної міської лікарні лікуються 5 хворих, в тому числі 2 хворих з Приютівської громади, 1 – зі Світловодської, на апаратах ШВЛ – 0;

– на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів знаходиться 15 хворих, в тому числі 5 дітей.

Усього станом на 13 серпня хворих на пневмонію – 61 особа, в тому числі 4 дітей.

У дитячій міській лікарні на стаціонарному лікуванні знаходиться 40 дітей, з них 4 хворих на пневмонію.

У центральній міській лікарні лікуються 10 хворих на пневмонію, на апаратах ШВЛ – 0.

У районній міській лікарні – 11 хворих на пневмонію, на апаратах ШВЛ – 0.

На амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів лікуються 36 хворих.