Оперативна інформація щодо поширення COVID-19 та пневмонії в Олександрії

13 серпня було зроблено 2 ПЛР-тести, хворих на COVID-19 не виявлено, повідомляє “Голос Громади”.
Станом на 16 серпня в закладах, підпорядкованих управлінню охорони здоров’я Олександрійської міської ради, лікуються 21 хворий на коронавірусну інфекцію, в тому числі 5 дітей:
– в інфекційному відділенні центральної міської лікарні лікуються 6 хворих, в тому числі 2 хворих з Приютівської громади, 1 – зі Світловодської, на апаратах ШВЛ – 0;
– на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів знаходиться 15 хворих, в тому числі 5 дітей.
Усього станом на 16 серпня хворих на пневмонію – 56 осіб, в тому числі 2 дітей.
У дитячій лікарні на стаціонарному лікуванні знаходиться 42 дітей, з них 2 хворих на пневмонію.
У центральній міській лікарні лікуються 10 хворих на пневмонію, на апаратах ШВЛ – 0.
У районній міській лікарні – 11 хворих на пневмонію, на апаратах ШВЛ – 0.
На амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів лікуються 33 хворих.