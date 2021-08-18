Оперативна інформація щодо поширення COVID-19 та пневмонії в Олександрії

17 серпня було зроблено 13 ПЛР-тестів, хворих на COVID-19 не виявлено.

Станом на 18 серпня в закладах, підпорядкованих управлінню охорони здоров’я Олександрійської міської ради, лікуються 17 хворих на коронавірусну інфекцію, в тому числі 5 дітей:

– в інфекційному відділенні центральної міської лікарні лікуються 4 хворих, в тому числі 1 хворий зі Світловодської громади, на апаратах ШВЛ – 0;

– на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів знаходиться 13 хворих, в тому числі 5 дітей.

Усього станом на 18 серпня хворих на пневмонію – 51 особа, в тому числі 2 дітей.

У дитячій лікарні на стаціонарному лікуванні знаходиться 49 дітей, з них 2 хворих на пневмонію.

У центральній міській лікарні лікуються 8 хворих на пневмонію, на апаратах ШВЛ – 0.

У районній міській лікарні – 11 хворих на пневмонію, на апаратах ШВЛ – 0.

На амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів лікуються 30 хворих.