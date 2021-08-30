29 серпня в Олександрії зроблено 13 ПЛР-тестів, виявлено 1 хворого на COVID-19, повідомляє “Голос Громади”.

Станом на 30 серпня від коронавірусної інфекції лікуються 22 хворих, у тому числі 2 дітей. Із них 3 пацієнтів перебувають у стаціонарі інфекційного відділення, під апаратом ШВЛ немає нікого.

Інші 19 хворих осіб, серед яких 2 дітей, знаходяться на амбулаторному лікуванні.

На сьогодні на пневмонію хворіє 43 особи, у тому числі, 1 дитина. У стаціонарах міських лікарень перебуває 1 дитина та 15 дорослих. Під апаратом ШВЛ – 1 людина. Під наглядом спеціалістів вдома лікується 27 чоловік.