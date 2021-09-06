Оперативна інформація щодо поширення COVID-19 та пневмонії в Олександрії

3 вересня в Олександрії зроблено 1 ПЛР-тест, виявлено 1 хворого на COVID-19.

Станом на 6 вересня від коронавірусної інфекції лікуються 26 хворих. Із них 4 пацієнтів перебувають у стаціонарі інфекційного відділення, під апаратом ШВЛ – 1 людина.

Інші 22 хворих осіб знаходяться вдома на амбулаторному лікуванні.

Сьогодні на пневмонію хворіє 65 осіб, у тому числі, 2 дітей. У стаціонарах міських лікарень перебуває 2 дітей та 31 дорослий, 1 пацієнт знаходиться під апаратом ШВЛ.

Під наглядом спеціалістів вдома лікується 32 хворих.