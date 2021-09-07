Оперативна інформація щодо поширення COVID-19 та пневмонії в Олександрії

6 вересня в Олександрії зроблено 50 ПЛР-тестів, хворих на COVID-19 не виявлено, повідомляє “Голос Громади”.

Станом на 7 вересня від коронавірусної інфекції лікуються 27 хворих. Із них 5 пацієнтів перебувають у стаціонарі інфекційного відділення, під апаратом ШВЛ – 1 людина.

Інші 22 хворих осіб знаходяться вдома на амбулаторному лікуванні.

Сьогодні на пневмонію хворіє 69 осіб, у тому числі, 2 дітей. У стаціонарах міських лікарень перебуває 2 дітей та 31 дорослий, 1 пацієнт знаходиться під апаратом ШВЛ.

Під наглядом спеціалістів вдома лікується 36 хворих.