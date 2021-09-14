Оперативна інформація щодо поширення COVID-19 та пневмонії в Олександрії

13 вересня було зроблено 71 ПЛР-тестів, виявлено 2 хворих на COVID-19, повідомляє “Голос Громади”.

Станом на 14 вересня в закладах, підпорядкованих управлінню охорони здоров’я Олександрійської міської ради, лікуються 34 хворих на коронавірусну інфекцію:

– в інфекційному відділенні центральної міської лікарні лікуються 9 хворих, в тому числі 2 хворих з Петрівської громади, на апаратах ШВЛ – 2;

– на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів знаходиться 25 хворих.

Усього станом на 14 вересня хворих на пневмонію – 94 осіб, в тому числі 4 дітей.

У дитячій лікарні на стаціонарному лікуванні знаходиться 50 дітей, з них 2 хворих на пневмонію.

У центральній міській лікарні лікуються 19 хворих на пневмонію, на апаратах ШВЛ – 3.

У районній міській лікарні – 16 хворих на пневмонію, на апаратах ШВЛ – 0.

На амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів лікуються 57 хворих, в тому числі 2 дітей.