Оперативна інформація щодо поширення COVID-19 та пневмонії в Олександрії

21 вересня було зроблено 114 ПЛР-тестів, виявлено 8 хворих на COVID-19, повідомляє “Голос Громади”.

Станом на 21 вересня в закладах, підпорядкованих управлінню охорони здоров’я Олександрійської міської ради, лікуються 52 хворих на коронавірусну інфекцію, в тому числі 2 дітей:

– в інфекційному відділенні центральної міської лікарні лікуються 11 хворих, в тому числі 3 хворих з Петрівської громади, на апаратах ШВЛ – 0;

– на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів знаходиться 41 хворий, в тому числі 2 дитини.

Усього станом на 21 вересня хворих на пневмонію – 94 особи, в тому числі 4 дітей.

У дитячій лікарні на стаціонарному лікуванні знаходиться 57 дітей, з них 3 хворих на пневмонію.

У центральній міській лікарні лікуються 27 хворих на пневмонію, на апаратах ШВЛ – 2.

У районній міській лікарні – 21 хворий на пневмонію, на апаратах ШВЛ – 1.

На амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів лікуються 43 хворих, в тому числі 1 дитина