Оперативна інформація щодо поширення COVID-19 та пневмонії в Олександрії

31 травня було зроблено 31 ПЛР-тест, виявлено 6 хворих на COVID-19, повідомляє “Голос Громади”.
Станом на 1 червня в закладах, підпорядкованих управлінню охорони здоров’я Олександрійської міської ради, лікуються 238 хворих на коронавірусну інфекцію, в тому числі 1 дитина:
– 12 хворих в інфекційному відділенні центральної міської лікарні, на ШВЛ – 1, з Петрівської громади – 2 хворих, зі Світловодської – 2, з Онуфріївської – 2, з Попельнастівської – 1;
– на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів:
КП «ЦПМСД м. Олександрії» знаходиться 226 хворих, у тому числі 1 дитина.
Усього станом на 1 червня хворих на пневмонію – 290 осіб, в тому числі 37 дітей.
У дитячій лікарні на стаціонарному лікуванні знаходиться 80 дітей, з них 36 хворих на пневмонію.
У центральній міській лікарні лікуються 22 хворих на пневмонію, на апаратах ШВЛ – 2.
У районній міській лікарні – 11 хворих на пневмонію, на апаратах ШВЛ – 0.
На амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів лікуються 221 хворий, в тому числі 1 дитина.