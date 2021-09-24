Оперативна інформація щодо поширення COVID-19 та пневмонії в Олександрії

23 вересня було зроблено 78 ПЛР-тестів, виявлено 4 хворих на COVID-19, повідомляє “Голос Громади”.

Станом на 24 вересня в закладах, підпорядкованих управлінню охорони здоров’я Олександрійської міської ради, лікуються 63 хворих на коронавірусну інфекцію, в тому числі 4 дітей:

– в інфекційному відділенні центральної міської лікарні лікуються 15 хворих, в тому числі 1 хворий з Петрівської громади, на апаратах ШВЛ – 1;

– на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів знаходиться 48 хворих, в тому числі 4 дитини.

Усього станом на 24 вересня хворих на пневмонію – 108 осіб, в тому числі 8 дітей.

У дитячій лікарні на стаціонарному лікуванні знаходиться 64 дітей, з них 7 хворих на пневмонію.

У центральній міській лікарні лікуються 31 хворий на пневмонію, на апаратах ШВЛ – 4.

У районній міській лікарні – 20 хворих на пневмонію, на апаратах ШВЛ – 1.

На амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів лікуються 50 хворих, в тому числі 1 дитина.