Оперативна інформація щодо поширення COVID-19 та пневмонії в Олександрії

У період із п’ятниці по неділю було зроблено 95 ПЛР-тестів та виявлено 20 хворих на COVID-19.

На сьогодні у закладах охорони здоров’я Олександрії лікується 131 хворий на коронавірусну інфекцію.

У стаціонарі інфекційного відділення перебуває 34 пацієнти, із них 2 людини – під апаратами ШВЛ.

Удома під наглядом сімейних лікарів знаходиться 97 хворих, серед них 5 дітей.

Наразі на пневмонію хворіють 122 особи, у тому числі 11 дітей. На стаціонарному лікуванні перебуває 10 дітей та 52 дорослих, серед яких 1 людина під апаратом штучної вентиляції легень.

На амбулаторному лікуванні з пневмонією знаходиться 60 хворих.