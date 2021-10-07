Оперативна інформація щодо поширення COVID-19 та пневмонії в Олександрії

За 6 жовтня було зроблено 94 ПЛР-тести та виявлено 4 хворих на COVID-19, повідомляє “Голос Громади”.

Сьогодні у закладах охорони здоров’я Олександрії лікуються 129 хворих на коронавірусну інфекцію.

У стаціонарі інфекційного відділення перебуває 31 пацієнт, із них 2 людини – під апаратами ШВЛ.

Удома під наглядом сімейних лікарів знаходиться 98 хворих, серед них 7 дітей.

Наразі на пневмонію хворіють 140 осіб, у тому числі 11 дітей. На стаціонарному лікуванні перебуває 10 дітей та 51 дорослий, серед яких 3 людей під апаратами штучної вентиляції легень.

На амбулаторному лікуванні з пневмонією знаходиться 79 хворих.