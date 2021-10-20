Оперативна інформація щодо поширення COVID-19 та пневмонії в Олександрії

19 жовтня було зроблено 181 ПЛР-тест, виявлено 4 хворих на COVID-19, повідомляє “Голос Громади”.

Станом на 20 жовтня в закладах, підпорядкованих управлінню охорони здоров’я Олександрійської міської ради, лікуються 194 хворих на коронавірусну інфекцію, в тому числі 8 дітей:

– в інфекційному відділенні центральної міської лікарні лікуються 42 хворих, в тому числі з Петрівської громади – 1, зі Знам’янської – 9, з Приютівської – 3, з Онуфріївської – 1, зі Світловодської – 4, з Новопразької – 1, з Пантаївської – 1, з Попельнастівської – 1, на апаратах ШВЛ – 4;

– на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів знаходиться 152 хворих, в тому числі 8 дітей.

Усього станом на 20 жовтня хворих на пневмонію – 211 осіб, в тому числі 12 дітей.

У дитячій лікарні на стаціонарному лікуванні знаходиться 58 дітей, з них 12 хворих на пневмонію.

У центральній міській лікарні лікуються 60 хворих на пневмонію, на апаратах ШВЛ – 2.

У районній лікарні – 40 хворих на пневмонію, на апаратах ШВЛ – 1.

На амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів лікуються 99 хворих.