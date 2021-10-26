Оперативна інформація щодо поширення COVID-19 та пневмонії в Олександрії

25 жовтня було зроблено 225 ПЛР-тестів, хворих на COVID-19 не виявлено, повідомляє “Голос Громади”.

Станом на 26 жовтня в закладах, підпорядкованих управлінню охорони здоров’я Олександрійської міської ради, лікуються 233 хворих на коронавірусну інфекцію, в тому числі 7 дітей:

– в інфекційному відділенні центральної міської лікарні лікуються 49 хворих, в тому числі з Петрівської громади – 2, зі Знам’янської – 9, з Приютівської – 5, з Онуфріївської – 1, зі Світловодської – 6, з Новопразької – 1, з Пантаївської – 1, з Попельнастівської – 2, на апаратах ШВЛ – 6;

– на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів знаходиться 184 хворих, в тому числі 7 дітей.

Усього станом на 26 жовтня хворих на пневмонію – 280 осіб, в тому числі 12 дітей.

У дитячій лікарні на стаціонарному лікуванні знаходиться 36 дітей, з них 12 хворих на пневмонію.

У центральній міській лікарні лікуються 74 хворих на пневмонію, на апаратах ШВЛ – 2.

У районній міській лікарні – 45 хворих на пневмонію, на апаратах ШВЛ – 2.

На амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів лікуються 149 хворих.