Оперативна інформація щодо поширення COVID-19 та пневмонії в Олександрії

2 листопада було зроблено 146 ПЛР-тестів, виявлено 3 хворих на COVID-19, повідомляє “Голос Громади”.

Станом на 3 листопада в закладах, підпорядкованих управлінню охорони здоров’я Олександрійської міської ради, лікуються 276 хворих на коронавірусну інфекцію, в тому числі 13 дітей:

– в інфекційному відділенні центральної міської лікарні лікуються 49 хворих, в тому числі зі Знам’янської громади – 6, з Приютівської – 5, з Онуфріївської – 2, зі Світловодської – 7, Великоандрусівської – 1, з Пантаївської – 2, з Попельнастівської – 1, Новопразької – 2, на апаратах ШВЛ – 5;

– на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів знаходиться 227 хворих, в тому числі 13 дітей.

Усього станом на 3 листопада хворих на пневмонію – 428 осіб, в тому числі 20 дітей.

У дитячій лікарні на стаціонарному лікуванні знаходиться 64 дітей, з них 19 хворих на пневмонію.

У центральній міській лікарні лікуються 104 хворих на пневмонію, на апаратах ШВЛ – 1.

У районній міській лікарні – 49 хворих на пневмонію, на апаратах ШВЛ – 2.

На амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів лікуються 256 хворих, в тому числі 1 дитина.