Оперативна інформація щодо поширення COVID-19 та пневмонії в Олександрії

За 8 листопада було зроблено 243 ПЛР-тести, виявлено 2 хворих на COVID-19, повідомляє “Голос Громади”.

На сьогодні в Олександрійській громаді лікуються 308 хворих на коронавірусну інфекцію, в тому числі 14 дітей.

У стаціонарах перебуває 49 пацієнтів, 4 людей знаходяться під апаратами штучної вентиляції легень. На амбулаторному лікуванні з COVID-19 залишається 259 хворих.

Сьогодні на пневмонію хворіє 475 осіб. У стаціонарах міських лікарень знаходиться 145 дорослих та 20 дітей. Троє людей – під апаратами ШВЛ.

Під наглядом сімейних лікарів перебуває 310 хворих.