Оперативна інформація щодо поширення COVID-19 та пневмонії в Олександрії

За 5 січня в Олександрійській громаді було зроблено 79 ПЛР-тестів, виявлено 11 хворих на COVID-19.

Станом на 6 січня нараховується 175 хворих на коронавірусну інфекцію. У стаціонарах перебуває 38 хворих, під апаратами ШВЛ – 3 пацієнти.

Вдома під наглядом сімейних лікарів залишається 137 хворих, у тому числі 10 дітей. Наразі на пневмонію хворіють 245 жителів громади, із них 8 дітей.

У стаціонарах міських лікарень перебуває 8 дітей та 52 дорослих. Штучної вентиляції легень ніхто не потребує.

На амбулаторному лікуванні знаходиться 185 хворих.