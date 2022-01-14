Оперативна інформація щодо поширення COVID-19 та пневмонії в Олександрії

За 13 січня в Олександрійській громаді було зроблено 59 ПЛР-тестів, виявлено 12 хворих на COVID-19.

Станом на 14 січня нараховується 135 хворих на коронавірусну інфекцію, у тому числі, 9 дітей.

У стаціонарі інфекційного відділення перебуває 38 хворих, під апаратами ШВЛ – 2 пацієнтів.

Вдома під наглядом сімейних лікарів залишається 97 хворих, у тому числі 8 дітей.

Наразі на пневмонію хворіють 221 житель громади, із них 10 дітей.

У стаціонарах міських лікарень перебуває 10 дітей та 36 дорослих. Одна людина знаходиться під апаратом ШВЛ.

На амбулаторному лікуванні вдома під наглядом лікарів перебуває 175 хворих.