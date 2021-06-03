Оперативна інформація щодо поширення COVID-19 та пневмонії в Олександрії

2 червня було зроблено 45 ПЛР-тестів, виявлено 5 хворих на COVID-19, повідомляє “Голос Громади”.

Станом на 3 червня в закладах, підпорядкованих управлінню охорони здоров’я Олександрійської міської ради, лікуються 243 хворих на коронавірусну інфекцію, в тому числі 1 дитина:

– 15 хворих в інфекційному відділенні центральної міської лікарні, на ШВЛ – 0, з Петрівської громади – 2 хворих, зі Світловодської – 1, з Онуфріївської – 2;

– на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів знаходиться 228 хворих, в тому числі 1 дитина.

Усього станом на 3 червня хворих на пневмонію – 271 особа, в тому числі 34 дитини.

У дитячій лікарні на стаціонарному лікуванні знаходиться 74 дітей, з них 31 хворих на пневмонію.

У центральній лікарні лікуються 17 хворих на пневмонію, на апаратах ШВЛ – 1.

У районній міській лікарні – 9 хворих на пневмонію, на апаратах ШВЛ – 0.

На амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів лікуються 214 хворих, в тому числі 3 дітей.