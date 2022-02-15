Оперативна інформація щодо поширення COVID-19 та пневмонії в Олександрії

14 лютого було зроблено 248 ПЛР-тестів, виявлено 72 хворих на COVID-19, повідомляє “Голос Громади”.

Станом на 15 лютого в закладах, підпорядкованих управлінню охорони здоров’я Олександрійської міської ради, лікуються 618 хворих на коронавірусну інфекцію, в тому числі 42 дітей:

– в інфекційному відділенні центральної міської лікарні лікуються 40 хворих, в тому числі зі Знам’янської громади – 3, Пантаївської – 3, Приютівської – 3, Петрівської – 7, Новопразької – 1, Попельнастівської – 1, на апаратах ШВЛ – 1;

– на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів знаходиться 578 хворих, в тому числі 42 дитини.

Усього станом на 15 лютого хворих на пневмонію – 293 осіб, в тому числі 17 дітей.

У дитячій лікарні на стаціонарному лікуванні знаходиться 55 дітей, з них 9 хворих на пневмонію.

У центральній міській лікарні лікуються 23 хворих, на апаратах ШВЛ – 0.

У центральній районній лікарні – 27 хворий, на апаратах ШВЛ – 0.

На амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів лікуються 234 хворих, в тому числі 8 дітей.