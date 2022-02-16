Оперативна інформація щодо поширення COVID-19 та пневмонії в Олександрії

15 лютого було зроблено 158 ПЛР-тестів, виявлено 36 хворих на COVID-19.

Станом на 16 лютого в закладах, підпорядкованих управлінню охорони здоров’я Олександрійської міської ради, лікуються 547 хворих на коронавірусну інфекцію, в тому числі 36 дітей:

– в інфекційному відділенні центральної міської лікарні лікуються 41 хворий, в тому числі зі Знам’янської громади – 1, Пантаївської – 3, Приютівської – 3, Петрівської – 7, Новопразької – 1, Попельнастівської – 1, на апаратах ШВЛ – 1;

– на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів знаходиться 506 хворих, в тому числі 36 дітей.

Усього станом на 16 лютого хворих на пневмонію – 293 осіб, в тому числі 18 дітей.

У дитячій лікарні на стаціонарному лікуванні знаходиться 56 дітей, з них 10 хворих на пневмонію.

У центральній міській лікарні лікуються 23 хворих, на апаратах ШВЛ – 0.

У центральній районній лікарні – 26 хворий, на апаратах ШВЛ – 0.

На амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів лікуються 234 хворих, в тому числі 8 дітей.