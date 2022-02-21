Оперативна інформація щодо поширення COVID-19 та пневмонії в Олександрії

За вихідні було зроблено 197 ПЛР-тестів, виявлено 34 хворих на COVID-19, повідомляє “Голос Громади”.

Станом на 21 лютого в закладах, підпорядкованих управлінню охорони здоров’я Олександрійської міської ради, лікуються 556 хворих на коронавірусну інфекцію, в тому числі 30 дітей:

– в інфекційному відділенні центральної міської лікарні лікуються 34 хворих, в тому числі зі Знам’янської громади – 3, Пантаївської – 1, Приютівської – 6, Петрівської – 7, Новопразької – 1, на апаратах ШВЛ – 3;

– на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів знаходиться 522 хворих, в тому числі 30 дітей.

Усього станом на 21 лютого хворих на пневмонію – 319 осіб, в тому числі 20 дітей.

У дитячій лікарні на стаціонарному лікуванні знаходиться 55 дітей, з них 12 хворих на пневмонію.

У центральній міській лікарні лікуються 32 хворих, на апаратах ШВЛ – 0.

У центральній районній лікарні – 22 хворих, на апаратах ШВЛ – 0.

На амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів лікуються 253 хворих, в тому числі 8 дітей.