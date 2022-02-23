Оперативна інформація щодо поширення COVID-19 та пневмонії в Олександрії

22 лютого було зроблено 105 ПЛР-тестів, виявлено 28 хворих на COVID-19, повідомляє “Голос Громади”.

Станом на 23 лютого в закладах, підпорядкованих управлінню охорони здоров’я Олександрійської міської ради, лікуються 523 хворих на коронавірусну інфекцію, в тому числі 26 дітей:

– в інфекційному відділенні центральної міської лікарні лікуються 41 хворий, в тому числі зі Знам’янської громади – 3, Приютівської – 6, Петрівської – 8, Онуфріївської – 1, на апаратах ШВЛ – 3;

– на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів знаходиться 482 хворих, в тому числі 26 дітей.

Усього станом на 23 лютого хворих на пневмонію – 290 осіб, в тому числі 10 дітей.

У дитячій лікарні на стаціонарному лікуванні знаходиться 55 дітей, з них 10 хворих на пневмонію.

У центральній міській лікарні лікуються 28 хворих, на апаратах ШВЛ – 0.

У центральній районній лікарні – 24 хворих, на апаратах ШВЛ – 0.

На амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів лікуються 228 хворих.