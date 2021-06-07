Оперативна інформація щодо поширення COVID-19 та пневмонії в Олександрії

4 червня було зроблено 39 ПЛР-тестів, хворих на COVID-19 не виявлено, повідомляє “Голос Громади”.

Станом на 7 червня в закладах, підпорядкованих управлінню охорони здоров’я Олександрійської міської ради, лікуються 229 хворих на коронавірусну інфекцію, в тому числі 1 дитина:

– 12 хворих в інфекційному відділенні центральної міської лікарні, на ШВЛ – 0, з Петрівської громади – 2 хворих, з Онуфріївської – 2;

– на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів перебуває 217 хворих, в тому числі 1 дитина.

Усього станом на 7 червня хворих на пневмонію – 252 особи, в тому числі 34 дитини.

У дитячій лікарні на стаціонарному лікуванні знаходиться 70 дітей, з них 31 хворих на пневмонію.

У центральній міській лікарні лікуються 16 хворих на пневмонію, на апаратах ШВЛ – 0.

У районній міській лікарні – 13 хворих на пневмонію, на апаратах ШВЛ – 0, в тому числі 1 дитина.

На амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів перебуває 192 хворих, в тому числі 2 дітей.