Оперативна інформація щодо поширення COVID-19 та пневмонії в Олександрії

16 червня було зроблено 28 ПЛР-тестів, виявлено 2 хворих на COVID-19, повідомляє “Голос Громади”.

Станом на 17 червня в закладах, підпорядкованих управлінню охорони здоров’я Олександрійської міської ради, лікуються 57 хворих на коронавірусну інфекцію:

– 8 хворих в інфекційному відділенні центральної міської лікарні, на ШВЛ – 0, в тому числі з Петрівської громади – 1 хворий, зі Світловодської – 1, з Онуфріївської – 1;

– на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів знаходиться 49 хворих.

Усього станом на 17 червня хворих на пневмонію – 172 особи, в тому числі 31 дитина.

У дитячій лікарні на стаціонарному лікуванні знаходиться 66 дітей, з них 28 хворих на пневмонію.

У центральній міській лікарні лікуються 12 хворих на пневмонію, на апаратах ШВЛ – 0.

У районній міській лікарні – 13 хворих на пневмонію, на апаратах ШВЛ – 0, в тому числі 2 дітей.

На амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів лікуються 119 хворих, в тому числі 1 дитина.