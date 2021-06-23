Оперативна інформація щодо поширення COVID-19 та пневмонії в Олександрії

22 червня було зроблено 27 ПЛР-тестів, виявлено 1 хворого на COVID-19, повідомляє “Голос Громади”.

Станом на 23 червня в закладах, підпорядкованих управлінню охорони здоров’я Олександрійської міської ради, лікуються 58 хворих на коронавірусну інфекцію:

– 6 хворих в інфекційному відділенні центральної міської лікарні, на ШВЛ – 1, в тому числі з Петрівської громади – 2 хворий, зі Світловодської – 2, з Онуфріївської – 1;

– на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів знаходиться 52 хворих.

Усього станом на 23 червня хворих на пневмонію – 164 особи, в тому числі 23 дітей.

У дитячій міській лікарні на стаціонарному лікуванні знаходиться 52 дитини, з них 22 хворих на пневмонію.

У центральній міській лікарні лікуються 10 хворих на пневмонію, на апаратах ШВЛ – 0.

У районній міській лікарні – 14 хворих на пневмонію, на апаратах ШВЛ – 0, в тому числі 1 дитина.

На амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів лікуються 118 хворих.