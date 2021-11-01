Оперативна інформація щодо поширення COVID-19 та пневмонії в Олександрії на ранок 01 листопада

За вихідні було зроблено 151 ПЛР-тест, виявлено 7 хворих на COVID-19, повідомляє “Голос Громади”.

Станом на 1 листопада в закладах, підпорядкованих управлінню охорони здоров’я Олександрійської міської ради, лікуються 269 хворих на коронавірусну інфекцію, в тому числі 13 дітей: – в інфекційному відділенні центральної міської лікарні лікуються 44 хворих, в тому числі зі Знам’янської громади – 5, з Приютівської – 4, з Онуфріївської – 2, зі Світловодської – 10, Великоандрусівської – 1, з Пантаївської – 1, з Попельнастівської – 1, Новопразької – 1, на апаратах ШВЛ – 1; – на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів знаходиться 225 хворих, в тому числі 13 дітей. Усього станом на 1 листопада хворих на пневмонію – 381 особи, в тому числі 17 дітей. У дитячій лікарні на стаціонарному лікуванні знаходиться 55 дітей, з них 16 хворих на пневмонію. У центральній міській лікарні лікуються 101 хворий на пневмонію, на апаратах ШВЛ – 1. У районній міській лікарні – 47 хворих на пневмонію, на апаратах ШВЛ – 2. На амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів лікуються 217 хворих, в тому числі 1 дитина.