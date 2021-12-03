Оперативна інформація щодо поширення COVID-19 та пневмонії в Олександрії на ранок 03 грудня

2 грудня було зроблено 125 ПЛР-тестів, виявлено 15 хворих на COVID-19, повідомляє “Голос Громади”.

Станом на 3 грудня в закладах, підпорядкованих управлінню охорони здоров’я Олександрійської міської ради, лікуються 319 хворих на коронавірусну інфекцію, в тому числі 19 дітей:

– в інфекційному відділенні центральної міської лікарні лікуються 50 хворих, в тому числі зі Знам’янської громади – 4, Онуфріївської – 8, Світловодської – 7, Петрівської – 4, Новопразької – 1, Великоандрусівської – 1, Пантаївської – 1, на апаратах ШВЛ – 7;

– на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів знаходиться 269 хворих, в тому числі 19 дітей.

Усього станом на 3 грудня хворих на пневмонію – 439 осіб, в тому числі 28 дітей.

У дитячій лікарні на стаціонарному лікуванні знаходиться 73 дітей, з них 25 хворих на пневмонію.

У центральній міській лікарні лікуються 73 хворих, на апаратах ШВЛ – 1.

У районній міській лікарні – 43 хворих, на апаратах ШВЛ – 1.

На амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів лікуються 298 хворих, в тому числі 3 дітей.