Оперативна інформація щодо поширення COVID-19 та пневмонії в Олександрії (на ранок 06 жовтня)

За 5 жовтня було зроблено 87 ПЛР-тестів та виявлено 6 хворих на COVID-19, повідомляє “Голос Громади”.

Сьогодні у закладах охорони здоров’я Олександрії лікуються 141 хворий на коронавірусну інфекцію.

У стаціонарі інфекційного відділення перебуває 28 пацієнтів, із них 2 людини – під апаратами ШВЛ.

Удома під наглядом сімейних лікарів знаходиться 113 хворих, серед них 7 дітей.

Наразі на пневмонію хворіють 130 осіб, у тому числі 9 дітей. На стаціонарному лікуванні перебуває 8 дітей та 51 дорослий, серед яких 3 людей під апаратами штучної вентиляції легень.

На амбулаторному лікуванні з пневмонією знаходиться 71 хворий.