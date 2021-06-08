Оперативна інформація щодо поширення COVID-19 та пневмонії в Олександрії на ранок 08 червня

7 червня було зроблено 61 ПЛР-тестів, хворих на COVID-19 не виявлено, повідомляє “Голос Громади”.

Станом на 8 червня в закладах, підпорядкованих управлінню охорони здоров’я Олександрійської міської ради, лікуються 225 хворих на коронавірусну інфекцію, в тому числі 1 дитина:

– 10 хворих в інфекційному відділенні центральної міської лікарні, на ШВЛ – 0, з Петрівської громади – 2 хворих, з Онуфріївської – 1;

– на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів знаходиться 215 хворих, в тому числі 1 дитина.

Усього станом на 8 червня хворих на пневмонію – 239 осіб, у тому числі 24 дитини.

У дитячій лікарні на стаціонарному лікуванні знаходиться 64 дитини, з них 21 хворий на пневмонію.

У центральній міській лікарні лікуються 16 хворих на пневмонію, на апаратах ШВЛ – 0.

У районній міській лікарні – 13 хворих на пневмонію, на апаратах ШВЛ – 0, в тому числі 1 дитина.

На амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів перебуває 189 хворих, у тому числі 2 дітей.